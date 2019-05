Dragon Star Varnir: Neue Infos und Bilder zum PS4-Rollenspiel - 4Players.de

Screenshot - Dragon Star Varnir (PS4) Screenshot - Dragon Star Varnir (PS4) Screenshot - Dragon Star Varnir (PS4) Screenshot - Dragon Star Varnir (PS4) Screenshot - Dragon Star Varnir (PS4) Screenshot - Dragon Star Varnir (PS4) Screenshot - Dragon Star Varnir (PS4) Screenshot - Dragon Star Varnir (PS4) Screenshot - Dragon Star Varnir (PS4) Screenshot - Dragon Star Varnir (PS4) Screenshot - Dragon Star Varnir (PS4) Screenshot - Dragon Star Varnir (PS4) Screenshot - Dragon Star Varnir (PS4) Screenshot - Dragon Star Varnir (PS4) Screenshot - Dragon Star Varnir (PS4) Screenshot - Dragon Star Varnir (PS4) Screenshot - Dragon Star Varnir (PS4) Screenshot - Dragon Star Varnir (PS4) Screenshot - Dragon Star Varnir (PS4) Screenshot - Dragon Star Varnir (PS4) Screenshot - Dragon Star Varnir (PS4) Screenshot - Dragon Star Varnir (PS4) Screenshot - Dragon Star Varnir (PS4) Screenshot - Dragon Star Varnir (PS4) Screenshot - Dragon Star Varnir (PS4) Screenshot - Dragon Star Varnir (PS4) Screenshot - Dragon Star Varnir (PS4) Screenshot - Dragon Star Varnir (PS4) Screenshot - Dragon Star Varnir (PS4) Screenshot - Dragon Star Varnir (PS4) Screenshot - Dragon Star Varnir (PS4) Screenshot - Dragon Star Varnir (PS4) Screenshot - Dragon Star Varnir (PS4) Screenshot - Dragon Star Varnir (PS4) Screenshot - Dragon Star Varnir (PS4) Screenshot - Dragon Star Varnir (PS4) Screenshot - Dragon Star Varnir (PS4)

Idea Factory und Reef Entertainment haben neue Screenshots und Informationen zu Dragon Star Varnir veröffentlicht, welche fünf einzigartige Aspekte des am 14. Juni 2019 für PlayStation 4 erscheinenden Rollenspiels erklären sollen:- Hier können Spieler aus verschiedenen Aufgaben auswählen. Werden diese erfüllt, winkt am Ende eine Belohnung, wie zum Beispiel Gegenstände, die die Formation der Gruppe zum Beginn eines Kampfes positiv beeinflussen. Doch Vorsicht ist geboten: Einige Gegenstände haben auch negative Effekte.- Die Handlungen des Spielers wirken sich auf das Insanity-Level aus. Sobald ein bestimmter Punkt erreicht ist, wird ein bestimmtes Event aktiviert, wenn das nächste Kapitel beginnt. Das Insanity-Level hat auch Einfluss auf das Ende der Geschichte.- Während einer Erkundungstour durch die vielen verschiedenen Dungeons von Varneria wird der Spieler auf verschiedene Feinde, Schatzkisten und Hindernisse treffen. Der Trick ist hier die Magie. Auf seiner Reise wird der Spieler viele nützliche magische Fähigkeiten erlernen.- Der Spieler kann die Hexe seines Herzens mit Geschenken überhäufen, um sie zu beeindrucken. Diese können in vielen Geschäften auf der Reise gekauft oder in Dungeons gefunden werden. Jede Hexe hat bestimmte Vorstellungen vom perfekten Geschenk, die der Spieler erfüllen muss.- Elixiere sind wichtige Hilfen im Kampf und beim Bestehen der verschiedenen Dungeons. Jede Hexe kann in einem "Workshop" mit Hilfe der gefundenen Materialien Tränke brauen. Die Stärke des Tranks wird dabei von der Seltenheit der verwendeten Materialien beeinflusst. Sobald ein Elixier fertig ist, muss ein Charakter dieses trinken, um einen Drachen zu beschwören. Wird der Drache besiegt, winkt großartiger Loot, werdet Ihr besiegt, verliert Ihr euer gebrautes Elixier.Letztes aktuelles Video: Battle System Trailer