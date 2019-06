Dragon Star Varnir: Video-Vorstellung des Rollenspiels von Idea Factory - 4Players.de

"Drei Ebenen zum Fürchten: In diesem einzigartigen, rundenbasierten Kampfsystem hat der Spieler die Qual der Wahl, während er mit den Drachen auf drei unterschiedlichen Ebenen kämpft. Die Strategie und Anordnung der Drachen, angepasst auf den Stärken und Schwächen, ist dabei für den Sieg entscheidend.

Den inneren Drachen erwecken: Während eines Angriffes auf dem Feind füllt der Spieler seine “Dragon Gauge” auf. Ist diese Anzeige aufgefüllt, kann der Spieler die Macht der Drachen entfesseln.

Verschiedene Möglichkeiten: Sobald ein freundlicher Drache geschwächt ist, kann der Spieler eine seiner Fähigkeiten einsetzen, um einen speziellen Skilltree, angepasst auf diesen Drachen, freizuschalten. Je mehr Fähigkeiten desto besser.

Wahnsinn oder Reichtümer: Drei Hexen verlassen sich darauf, dass du ihnen das Blut der Drachen bringst, da sie sich von diesem ernähren. Verhungern sie, werden sie verrückt. Bekommen sie zu viel zu fressen, werden sie selbst zu einem Drachen. Dem Spieler obliegt es, sie zu füttern oder sie auszuhungern und dadurch einzigartige Gegenstände zu bekommen."

Reef Entertainment hat ein über fünf Minuten langes Video veröffentlicht, das einen Überblick über Dragon Star Varnir gibt. In dem Rollenspiel japanischer Bauart führt man rundenbasierte Kämpfe auf unterschiedlichen Ebenen gegen das Imperium und die Hexenjäger. Releasetermin auf PlayStation 4 ist der 14. Juni 2019.Letztes aktuelles Video: Blood Of The Dragon Overview TrailerFeatures (laut Hersteller):