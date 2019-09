Mutazione: Übernatürliches Kleinstadtabenteuer für PC, PS4 und Apple Arcade veröffentlicht - 4Players.de

Aktualisierung vom 19. September 2019, 15:29 Uhr:

Das dänische Indiestudio Die Gute Fabrik und Publisher Akupara Games werden das übernatürliche 2D-Adventure Mutazione am 19. September 2019 für PlayStation 4 und PC ( Steam Game Jolt ) veröffentlichen. Der Preis soll 17,99 Euro betragen. In der Spielbeschreibung heißt es: "MUTAZIONE ist ein Adventure, in dem pikante persönliche Dramen eine ebenso große Rolle spielen wie spannende Abenteuer.Erkunde den Ort als die 15jährige Kai, die nach Mutazione reist, um ihren Großvater Nonno zu pflegen. Schließe neue Freundschaften, pflanze musikalische Gärten an, besuche Grill- und Bandabende und nimm an Bootsausflügen teil. Begib dich auf eine spirituelle Reise, um alle vor der im Herzen lauernden, mysteriösen Finsternis zu retten.Vor mehr als 100 Jahren verwüstete der Meteor 'Monddrache' einen tropischen Ferienort. Die meisten Einwohner kamen ums Leben und die Überlebenden entwickelten seltsame Mutationen. Rettungsmissionen wurden schnell abgebrochen und die Zurückgelassenen gründeten die abgeschiedene Gemeinde Mutazione.Du reist als Kai in der heutigen Zeit zu ihrem Großvater nach Mutazione, um ihn zu pflegen. Aber nichts ist so, wie es scheint ... Nonno hat andere Pläne für Kai, Geheimnisse und Verrat schlummern unter der freundlichen Oberfläche. Und dann ist da noch diese unheimliche, vogelähnliche Gestalt, die ständig in Kais Träumen erscheint."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer