Mutazione: Der Wolkengarten öffnet seine Pforten

Am 21. Januar 2020 haben Die Gute Fabrik und Akupara Games das Wolkengarten-Update für ihr 2D-Adventure Mutazione auf PlayStation 4, PC und iOS veröffentlicht . Auf dem PlayStation Blog erläutert Akuparas Community Manager Buddy Sola den Inhalt: "Mutazione hat sich von Anfang an auf seine Geschichte konzentriert. Der musikalische Garten ist aber von Anfang an ein wichtiger Teil eben jener Geschichte gewesen - und deshalb haben wir uns im ersten Update auch darauf konzentriert.Im Hauptspiel ist die Gartenarbeit ein Beiwerk für die Geschichte. Ihr erkundet die Insel und sammelt Samen, mit denen ihr in Gärten neue Pflanzen züchten könnt, um der Gemeinde zu helfen. Jede Pflanze spielt ihr eigenes Instrument und diese Instrumente können zu Stimmungen verbunden werden. Ihr müsst also Gärten anlegen, die gewisse Stimmungen widerspiegeln, um das Story-Ziel zu erreichen. So entstehen ganz nebenbei einzigartige, wunderschöne, atmosphärische Kompositionen.Mit diesem Update erwartet euch ein eigenständiger Gartenmodus. Dort gibt es nur euch, den Garten, die Samen und die Musik. Wir hatten von Anfang an vor, den Spielern mehr Möglichkeiten zu geben, mit den musikalischen Werkzeugen der Gärten herumzuexperimentieren, aber für die Geschichte mussten wir die Gärten und den Spielfortschritt irgendwie zusammenlegen.Deshalb stand der Gartenmodus ganz oben auf unserer Prioritätenliste für das erste große Spiel-Update. Im Story-Modus gibt es gewisse Einschränkungen, was das Setzen von Pflanzen und die Zeit angeht, damit eine tolle Geschichte erzählt werden kann.Im Gartenmodus könnt ihr euch dagegen nach Herzenslust austoben. Pflanzen, Kompositionen und Zeit sind keine Grenzen gesetzt. Außerdem entwickeln sich die Gärten nach einer Weile auch eigenständig weiter. Ihr könnt euren Kompositionen wortwörtlich beim Wachsen zusehen (bzw. zuhören!), denn neue Samen werden vom Wind herbeigeweht und alte Pflanzen sterben ab.Im Gartenmodus könnt ihr eure Kreativität voll ausleben, aber euer Garten soll euch auch durch euer Leben begleiten. Ob ihr nun gerade kocht oder arbeitet, neue, individuelle Klänge werden euch immer wieder erwarten.Im Cloud-Garten (dessen Bedeutung den scharfsinnigen Spielern, die das Spiel bereits abgeschlossen haben, klar sein wird) können alle Samen (eingepflanzt im richtigen Boden und mit genug Platz zum Wachsen), die ihr im Story-Modus gefunden habt, hochgezüchtet werden.Außerdem gibt’s im Rahmen des Updates auch noch einige neue Samen obendrauf. Dazu gesellen sich auch Hunderte neuer Musik-Clips. Euch stehen also mehr Möglichkeiten zur Komposition eurer eigenen Hintergrundmelodie zur Verfügung denn je."Letztes aktuelles Video: Cloud Garden Trailer