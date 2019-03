Call of Duty: Mobile: Free-to-play-Shooter für Android und iOS kommt nach Europa - 4Players.de

Call of Duty: Mobile wird "demnächst" auch in Nord- und Südamerika sowie in Europa für Android und iOS veröffentlicht. Die ersten Beta-Testläufe sollen im Sommer 2019 starten. Interessierte Spieler können sich hier registrieren. Der von Tencent bzw. Timi Studio entwickelte und von Activision Blizzard vertriebene Free-to-play-Shooter war bisher nur in Australien und China verfügbar.In Call of Duty: Mobile wird man in den Multiplayer-Spielmodi Team Deathmatch, Search and Destroy und Free-For-All auf bekannten Karten wie Nuketown, Crash, Hijacked etc. spielen können. Zusätzlich zu diesen klassischen Modi sollen noch weitere Spielvarianten hinzugefügt werden. Battle Royale wurde explizit nicht erwähnt. Das Spiel basiert auf der Unity Engine.Letztes aktuelles Video: Ankündigung"Wir bieten das ultimative Ego-Action-Erlebnis in einem neuen mobilen Spiel mit faszinierender Grafik und authentischem Call of Duty-Gameplay", erklärt Chris Plummer, VP Mobile bei Activision. "Gemeinsam mit dem unglaublichen Team von Tencent haben wir eine Sammlung der beliebtesten Maps, kompetitiver Modi, bekannter Charaktere und einzigartigen Waffen aus dem gesamten Franchise zum ersten Mal für mobile Plattformen in einem epischen Spielerlebnis zusammengefasst.""Call of Duty steht für packende Kämpfe und irres Gameplay, und unser Team ist mehr als stolz, das Spiel zusammen mit Activision mobil zum Leben zu erwecken", ergänzt Steven Ma, SVP Tencent Holdings Limited. "Wir freuen uns, mit unserem Fachwissen darin, Spiele maßgeschneidert für mobile Spieler zu erschaffen, ein mit Features vollgestopftes Call of Duty-Erlebnis zu erschaffen, an dem jeder Spielertyp Spaß haben wird."