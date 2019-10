Call of Duty: Mobile: Free-to-play-Shooter für Android und iOS veröffentlicht - 4Players.de

Activision und Tencent haben Call of Duty: Mobile im App Store für iOS und bei Google Play für Android-Geräte veröffentlicht - mit Ausnahme von Belgien, Festlandchina und Vietnam. Der Free-to-play-Shooter mit In-App-Käufen bietet kompetitive Multiplayer-Modi (5-gegen-5-Deathmatch), Zombies-Action und eine Battle-Royale-Variante mit Schauplätzen aus Call of Duty. Weitere (kostenlose) Inhalte in Form von saisonalen Updates, Spielmodi, Ausstattungsobjekten zur Personalisierung etc. sind geplant.Letztes aktuelles Video: Trailer"Call of Duty: Mobile ist für uns ein sehr wichtiger Meilenstein, eines der erfolgreichsten Entertainment-Franchises der Geschichte auf der größten Plattform der Welt zu veröffentlichen", sagte Bobby Kotick, CEO von Activision Blizzard. "Das ist ein Triple-A, Free-To-Play Spielerlebnis, das wir einem ganz neuen Publikum zugänglich machen.""Mit der heutigen Veröffentlichung feiern wir unsere Community überall auf der Welt. Wir freuen uns sehr, das Call of Duty-Erlebnis auf eine ganz neue Art mit den Fans zu teilen", so Rob Kostich, Präsident von Activision. "Ich beglückwünsche das Entwicklerteam von TiMi Studios und unsere Teams hier, die zusammen dieses phantastische Spiel zum Leben erweckt haben. Die Community kann sich auf eine ganze Menge freuen, denn Call of Duty: Mobile wird weiter wachsen. Wir stehen noch ganz am Anfang - da kommt noch so viel mehr.""Es war von Anfang an unser Ziel, einen neuen Standard für mobile Multiplayer-Action zu setzen, indem wir das einzigartige Gameplay, Inhalte und Grafikqualität von Call of Duty mit branchenbester Entwicklung und Fachwissen zu Live-Services zu kombinieren. Unsere Zusammenarbeit mit TiMi Studios hat ein herausragendes Spielerlebnis hervorgebracht, das den Fans des Genres neue und frische Möglichkeiten bietet und sowohl für alte als auch neue Call of Duty-Fans ein absoluter Meilenstein ist", sagt Chris Plummer, VP Mobile bei Activision. "In diversen konzentrierten und regionalen Tests war die Reaktion der Fans überwältigend enthusiastisch. Viele Feinheiten und fertige Objekte entstammen direkt dem Feedback der Spieler. Heute starten wir mit einer breiten Auswahl an Multiplay-Modi, unserem originalen Battle Royale-Erlebnis und jeder Menge besonderer Events, aber es sind noch Tonnen von Inhalten geplant. Die Veröffentlichung ist erst der Startschuss.""Activision war ein großartiger Partner und hat TiMi Studios phantastisch unterstützt, um das erste AAA-Actionerlebnis seiner Art auf mobilen Geräten zu erschaffen", so Leo Yao, General Manager von TiMi J3 Studio und Entwicklungsleiter von Call of Duty: Mobile. "Zum ersten Mal liefern TiMi Studios und Activsion den Fans ein Spiel, das das Beste der Modern Warfare- und Black Ops-Universen miteinander vereint, und wir freuen uns schon darauf, weiterhin neue und aufregende Inhalte für die Spieler zu erschaffen."