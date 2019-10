Call of Duty: Mobile: 35 Millionen Downloads in drei Tagen - 4Players.de

Der Free-to-play-Shooter Call of Duty: Mobile erfreut sich derzeit großer Beliebtheit auf iOS und Android: Wie Activision stolz in einer Pressemitteilung verkündet, wurde der Titel vom 1. bis zum 4. Oktober bereits 35 Mio. Mal heruntergeladen. So schnell habe das noch kein Actiontitel auf diesen Plattformen erreichen können.