Call of Duty: Mobile: 35 Mio. Downloads in drei Tagen; 100 Mio. nach einer Woche - 4Players.de

Aktualisierung vom 9. Oktober 2019, 12:19 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 7. Oktober, 15:44 Uhr:

Die Rekordjagd von Call of Duty: Mobile geht weiter: Laut dem Branchen-Magazin Sensor Tower ( via Reuters.com ) hat der Free-to-play-Shooter in nur einer Woche nach Release die Marke von 100 Mio. Downloads geknackt.Dagegen muteten sogar Erfolgsgeschichten wie PlayerUnknown’s Battlegrounds (26,3 Mio. Downloads in der ersten Woche), Fortnite (25 Mio. Downloads in der ersten Woche) oder Apex Legends (22,5 Mio. Downloads in der ersten Woche) wie Zwerge an, so die Presseagentur auf ihrem Web-Angebot. Reuters gibt zu bedenken, dass der Titel zudem noch nicht einmal in China gestartet sei.Der Free-to-play-Shooter Call of Duty: Mobile erfreut sich derzeit großer Beliebtheit auf iOS und Android: Wie Activision stolz in einer Pressemitteilung verkündet, wurde der Titel vom 1. bis zum 4. Oktober bereits 35 Mio. Mal heruntergeladen. So schnell habe das noch kein Actiontitel auf diesen Plattformen erreichen können.