Call of Duty: Mobile - Neuer Waffen-Skin ist Kriegsschauplatz-Inception

Skins sind in zahlreichen Spielgenres von Multiplayer-Shootern über MOBA bis hin zu Battle Royales – mal schlüpft ihr in farbenfrohe Kostüme, mal lackiert ihr eure Waffen in leuchtenden Farben, nicht selten halten auch Charaktere genrefremder Franchises auf diesem Wege Einzug in ein bestimmtes Spiel. Einen so aufwendigen Skin, wie er jetzt inerhältlich ist, gab es aber selten.In einem Video von Alyan Gamer sind detaillierte Einblicke für eine Waffe des Typs MG42 aufgetaucht und man muss wirklich, um diese Meta-Ebene, die sich auf dem Bildschirm abspielt, völlig zu begreifen.Die Waffe in Call of Duty: Mobile istauf dem eine kriegerische Auseinandersetzung tobt, Schauplatz ist augenscheinlich der Zweite Weltkrieg. Ein Soldat in Miniaturgröße sucht Schutz zwischen dem Wrack eines Kampfjets und einem ausrangierten Panzer, bis die Explosion einer Fliegerbombe ihn von den Füßen reißt. Aus dem Rauch tritt eine Figur, wahrscheinlich ein alter Kamerad, und hilft ihm wieder auf die Beine, während er ihm Mut zuspricht. Danach verschwindet der Helfer in einer schwarzem Staubwolke und in Richtung des Spielers weht eine alte Schwarz-Weiß-Fotografie. Und nochmal: Das alles passiert auf einer Waffe.Die Szene wird im Inspizierungsmodus abgespielt und ist Teil eines Mythic-Skins der MG42. Kommentare unter dem Video bescheinigen dem Skin allerdings seine Einzigartigkeit und dass die Entwickler von Call of Duty: Mobile sich. So wird zum Beispiel das Magazin ausgetauscht, indem ein kleiner Raktetenangriff aus den Off den Panzer auf eurer Kriegsdioramawaffe zerstört und ihr einen neuen einsetzt, wie ein anderes Video zeigt.Diese Mythic Skins sind tatsächlich häufig sehr eindrucksvoll designt, von düsterenüber ein fantasievolles Modell in Gold und Weiß, aus dem ein leuchtend blauer Vogel emporsteigt und euch eine Bro Fist gibt, bis hin zu Schusswaffen, die sich in ein Messer oder eine plasmawerfende Armkanone verwandeln. Wie ihr an den Skin kommt, hängt von eurem Glück ab oder wie viel Geld ihn in Call of Duty: Mobile investieren wollt, denn das Spiel setzt stark auf Mikrotransaktionen und Season Passes.