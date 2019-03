I.G.I.: Taktik-Shooter-Reihe wird 2021 fortgesetzt - 4Players.de

ziegenbock hat geschrieben: ? Gestern 17:03 Hoffentlich gibt es diesmal mehr Checkpoints. War das nervig teilweise den halben Level noch mal zu spielen nur weil man einen Fehler gemacht hat. Hoffentlich gibt es diesmal mehr Checkpoints. War das nervig teilweise den halben Level noch mal zu spielen nur weil man einen Fehler gemacht hat.

Gehörte dazu und machte IGI zu dem was es war.Ich bin mal gespannt wie sie es umsetzen. So eine Art Shooter ist mir lieber als Doom&Co.Delta Force und das erste Alien vs Predator vor Patches war auch so.