Atelier Lulua: The Scion of Arland: Alchemie-Rollenspiel für PC, PS4 und Switch veröffentlicht - 4Players.de

Koei Tecmo und Gust haben das Alchemie-Rollenspiel Atelier Lulua: The Scion of Arland am 21. Mai 2019 für PC ( Steam ) sowie am 24. Mai für PlayStation 4 und Nintendo Switch veröffentlicht. Auf Valves Download-Portal wird noch bis zum 27. Mai ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den Verkaufspreis gewährt (53,99 Euro statt 59,99 Euro). In der Spielbeschreibung heißt es: "Einmal mehr haben sich die Zeiger der Uhr in Bewegung gesetzt ... Und die Zukunft 'dieser Welt' ruht auf den Schultern eines einzelnen Mädchens.Der lange erwartete 4. Teil der beliebten 'Arland'-Serie, die mit 'Atelier Rorona' ihren Anfang nahm! In dieser neuen Story besuchen Spieler die nostalgische Welt Arland ein weiteres Mal und begeben sich gemeinsam mit Roronas Tochter Lulua auf eine aufregende Reise voller Alchimie.Das junge Mädchen aus der kleinen Stadt am Rande der Republik Arland träumt davon, ihre legendäre Mutter in der Beherrschung der Alchimie zu übertreffen. Entdecke Luluas Zukunft, die hinter dem Geheimnis dieses 'uralten Manuskripts' auf sie wartet, und stürze dich gemeinsam mit ihr und ihren Gefährten in neue Abenteuer überall in Arland." Hier eine aktuelle Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer