Sparklite: "Signature Edition" für Konsolen - 4Players.de

Sparklite wird laut Publisher Merge Games auch als physische "Signature Edition" auf PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen. Die limitierte Edition umfasst eine Figur, den Soundtrack, eine spezielle Verpackung und ein Zertifikat. Sie wird zwischen 45 und 50 Euro kosten (ohne Versand). Der Vorverkauf startet am 28. Juni um 16 Uhr ( zum Store ).Sparklite, das im Oktober 2019 auf PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen wird, wurde laut Entwickler von The Legend of Zelda: A Link to the Past und Rogue Legacy inspiriert. Aus der Top-Down-Perspektive bekämpft man Feinde, erkundet die Welt und stellt sich der Bergbauindustrie, da die Lebenskraft (Sparklite) des Planeten abgebaut werden soll, um damit Kriegsmaschinen zu betreiben. Doch der Sparklite-Abbau verseucht die Welt, wodurch die Tiere in gewalttätige Monster verwandelt werden. Daher muss Held Ada die Machenschaften des Barons unterbinden.Letztes aktuelles Video: Teaser