Sparklite: Download: Demo der PC-Version auf Steam - 4Players.de

Eine Demo von Sparklite ist auf Steam veröffentlicht worden ( zur Steam-Produktseite ). Die Vollversion des Roguelite-Action-Abenteuers in Retrografik wird am 14. November für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen (Preis: 24,99 Euro).Laut Red Blue Games und Merge Games wurde Sparklite von The Legend of Zelda: A Link to the Past und Rogue Legacy inspiriert. Aus der Top-Down-Ansicht bekämpft man Feinde, erkundet die Welt und stellt sich der Bergbauindustrie, da die Lebenskraft (Sparklite) des Planeten abgebaut werden soll, um damit Kriegsmaschinen zu betreiben. Doch der Sparklite-Abbau verseucht die Welt, wodurch die Tiere in gewalttätige Monster verwandelt werden. Daher muss Held Ada die Machenschaften des Barons unterbinden.Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer