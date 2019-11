Dungeon Defenders: Awakened: Geschlossener Betatest auf PC für Vorbesteller gestartet - 4Players.de

Screenshot - Dungeon Defenders: Awakened (PC) Screenshot - Dungeon Defenders: Awakened (PC) Screenshot - Dungeon Defenders: Awakened (PC) Screenshot - Dungeon Defenders: Awakened (PC) Screenshot - Dungeon Defenders: Awakened (PC) Screenshot - Dungeon Defenders: Awakened (PC) Screenshot - Dungeon Defenders: Awakened (PC) Screenshot - Dungeon Defenders: Awakened (PC) Screenshot - Dungeon Defenders: Awakened (PC) Screenshot - Dungeon Defenders: Awakened (PC) Screenshot - Dungeon Defenders: Awakened (PC) Screenshot - Dungeon Defenders: Awakened (PC) Screenshot - Dungeon Defenders: Awakened (PC) Screenshot - Dungeon Defenders: Awakened (PC) Screenshot - Dungeon Defenders: Awakened (PC) Screenshot - Dungeon Defenders: Awakened (PC) Screenshot - Dungeon Defenders: Awakened (PC) Screenshot - Dungeon Defenders: Awakened (PC) Screenshot - Dungeon Defenders: Awakened (PC) Screenshot - Dungeon Defenders: Awakened (PC) Screenshot - Dungeon Defenders: Awakened (PC) Screenshot - Dungeon Defenders: Awakened (PC) Screenshot - Dungeon Defenders: Awakened (PC)

Chromatic Games hat den geschlossenen Betatest von Dungeon Defenders: Awakened auf PC gestartet. Vorbesteller der Standard Edition (39,99 Dollar) erhalten Beta-Zugriff. Weitere Editionen mit Bonusinhalten werden ebenfalls angeboten ( zum Store ). Dungeon Defenders: Awakened soll im 1. Quartal 2020 für PC und Switch erscheinen. Die Umsetzungen für PlayStation 4 und Xbox One sind für das zweite Quartal 2020 geplant.Dungeon Defenders: Awakened ist ein kooperatives Action-Rollenspiel mit Tower-Defense-Elementen und reichlich Beute, das sich vorrangig an dem ersten Teil orientieren und vom zweiten Teil distanzieren soll, deswegen wird es auch nicht Free-to-play sein. Auch der Vergleich mit Orcs Must Die! ist durchaus angebracht, wobei Dungeon Defenders in der Regel mehr auf Gegenstände, Verbesserungen und Beute setzt. Die Entwickler nutzen diesmal die Unreal Engine 4 und wollen einen kooperativen Multiplayer-Modus mit bis zu vier Spielern auf PC, PS4, Switch und Xbox One online und offline (Split-Screen) realisieren. Neue Karten, Bosse und Gegner, verbesserte Attacken, "geschmeidige Animationen", bessere Inventarverwaltung, transparentere Charakter-Entwicklung, Anti-Cheat-Maßnahmen und eine "gute" Controller-Steuerung stehen auf der To-Do-Liste.Dungeon Defenders und Dungeon Defenders 2 wurden von Trendy Entertainment entwickelt. Das Unternehmen hat sich nach internen Querelen rund um Mitbegründer Jeremy Stieglitz (mittlerweile ARK-Frontmann) neu formiert und heißt nun Chromatic Games. Neben der Entwicklung von Dungeon Defenders: Awakened wird Chromatic Games auch Dungeon Defenders 2 weiter unterstützen.Letztes aktuelles Video: Beta Launch Trailer