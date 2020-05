Dungeon Defenders: Awakened: Mix aus Action-Rollenspiel und Tower Defense hat den Early Access verlassen

Am 28. Mai 2020 haben Chromatic Games ihr Tower-Defense-Rollenspiel Dungeon Defenders: Awakened für PC veröffentlicht und den Early Access damit offiziell beendet. Auf Steam wird noch bis zum 4. Juni ein Launch-Rabatt von 15 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (21,24 Euro statt 24,99 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "größtenteils positiv" (aktuell sind 71 Prozent von 787 Reviews positiv). Die Umsetzungen für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch sollen im Lauf des Jahres folgen.Dungeon Defenders: Awakened ist ein kooperatives Action-Rollenspiel mit Tower-Defense-Elementen (defensive Barrieren und offensive Türme), das sich vorrangig am ersten Teil orientieren und vom zweiten Teil distanzieren soll, weswegen es nicht Free to play ist. Auch der Vergleich mit Orcs Must Die! ist durchaus angebracht, wobei Dungeon Defenders in der Regel mehr auf Gegenstände, Verbesserungen, Beute und buntere Optik setzt. Die Entwickler nutzen die Unreal Engine 4 und setzen auf einen kooperativen Multiplayer-Modus mit bis zu vier Spielern.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PC