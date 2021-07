Dungeon Defenders: Awakened: Erscheint auch für Switch

Entwickler und Publisher Chromatic Games gibt bekannt, dass Dungeon Defenders: Awakend am 4. August für die Nintendo Switch erscheinen wird.Am selben Tag wird auch das neue Update "The Lycan's Keep" (vormals: Episode One) für Xbox One, Xbox Series X/S und PC über Steam freigegeben. Auf Switch erscheint das Update entweder zeitgleich oder etwas später.Die Mischung aus Tower Defense und Action-RPG bietet euch eine Geschichte mit mehreren Handlungsbögen, die ihr entweder alleine, lokal mit bis zu drei Freunden im Splitscreen oder online erleben könnt.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PC