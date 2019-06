Stadia: Preisgestaltung, Launch-Termin und weitere Spiele werden vor der E3 (am 6. Juni) angekündigt - 4Players.de

Some news can't wait for #E3.



Tune into the first ever #StadiaConnect this Thursday 6/6 at 9AM PT for exciting announcements, games, and more → https://t.co/dKmKakQeQp pic.twitter.com/mZRagFGh4k



— Stadia (@GoogleStadia) 3. Juni 2019

Google wird den Streaming-Dienst Stadia im Vorfeld der E3 2019 ausführlich vorstellen. Die "Stadia Connect" getaufte Präsentation ist für den 6. Juni um 18.00 Uhr (CEST) geplant. Das Preismodell, die Daten zur Markteinführung (Termin) und weitere Spiele sollen enthüllt werden.Google will Stadia in diesem Jahr veröffentlichen - zunächst in den USA, Kanada, Großbritannien und in "großen Teilen von Europa". Stadia ist eine Cloud-basierte Game-Streaming-Plattform und keine dedizierte Konsole oder auch keine Set-Top-Box. Das jeweilige Spiel läuft auf den Rechnern in den Google-Datenzentren und wird von dort aus auf diverse Plattform gestreamt - zum Beispiel auf Smartphones, Tablets, Browser, (sehr leistungsschwache bis leistungsstarke) Computer oder Fernseher. Das Streaming erfolgt über Chrome (PC), Pixel und sonstiges "Chrome Devices" (Chromecast). Laut Sundar Pichai (Google CEO) möchte das Unternehmen die Barrieren für den Zugang zu High-End-Spielen abbauen und bis zu 2 Mrd. Menschen erreichen. Auf der Stadia-Website steht, dass eine "Highspeed-Internetverbindung erforderlich" sei. Die Wiedergabe mit 4K HDR bei 60 fps sei von der Bandbreite abhängig. Das Spielerlebnis könne je nach Qualität der Internetverbindung variieren.Letztes aktuelles Video: Teaser Introducing Stadia from Google