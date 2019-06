Stadia: Game-Streaming-Dienst von Google startet im November; Abo-Preise und verfügbare Spiele benannt - 4Players.de

Stadia, der Game-Streaming-Dienst von Google, wird im November 2019 starten. Eine Founder's Edition ist geplant (129 Euro). Sie wird einen Night Blue Stadia Controller, Chromecast Ultra (für 4K mit 60 fps), ein dreimonatiges Abonnement für Stadia Pro (sowie für einen Freund) und Destiny 2: The Collection umfassen. Außerdem wird man sich einen Stadia-Namen sichern können. Das Paket kann im Google Store gekauft werden.Es wird zwei Abonnement-Modelle geben: Stadia Pro (9,99 Euro pro Monat) und Stadia Base (kostenlos). Den Anfang wirdmachen mit 4K, HDR, 60 fps und 5.1 Surround. Die kostenlose Spiele-Bibliothek wird zunächst nur Destiny 2: The Collection umfassen. Weitere Spiele sollen folgen. Andere Spiele können via Stadia dazugekauft und dann gestreamt werden.wird erst im nächsten Jahr verfübgar sein (maximal 1080p mit 60 fps und Stereo-Sound). Mit dem Basis-Tarif wird man "nur" Zugriff auf die Spiele haben, die man bei Google Stadia gekauft hat. Wenn man Stadia Pro kündigt, kann man mit Stadia Base weiterhin alle Spiele spielen, die man zuvor gekauft hat.Folgende Spiele werden bei Stadia (zum Kauf) verfügbar sein: DragonBall Xenoverse 2, Doom Eternal, Wolfenstein: Youngblood, Destiny 2, Power Rangers: Battle For The Grid, Baldur's Gate 3, Metro Exodus, Thumper, Grid, Samurai Shodown, Football Manager 2020, Get Packed, The Elder Scrolls Online, The Crew 2, The Division 2, Assassin's Creed Odyssey, Ghost Recon Breakpoint, Trials Rising, NBA 2K, Borderlands 3, Farming Simulator 19, Mortal Kombat 11, Rage 2, Final Fantasy 15, Gylt, Tomb Raider Trilogy, Darksiders Genesis und Just Dance 2020.Die Mindestanforderungen an die Internetverbindung sind 10 Mbit/s Download und 1 Mbit/s Upload (für 720p mit 60 fps). Für 1080p mit 60 fps sind 20 Mbit/s erforderlich. Für Streaming in 4K (HDR, 60 fps, 5.1 Surround) werden mindestens 35 Mbit/s empfohlen."Das Spielerlebnis kann je nach Internetverbindung und Gerät variieren. Das Spielen in 4K-Qualität erfordert einen 4K-fähigen HDTV und eine schnelle Breitband-Internetverbindung. Für das Spielen auf dem Fernseher ist Google Chromecast Ultra6 erforderlich. 4K, 60 fps, HDR und 5.1 Surround-Sound stehen nur Abonnenten von Stadia Pro zur Verfügung. Ohne Abo können Nutzer in bis zu 1080p-Qualität mit 60 fps spielen. Bestimmte Funktionen, Dienste und Anwendungen sind möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar. Leistung und Verfügbarkeit sind dienst-, geräte- und netzwerkabhängig. Es können weitere Nutzungsbedingungen gelten und/oder weitere Gebühren anfallen."Geht mein Spielfortschritt verloren, wenn meine Internetverbindung abbricht oder gedrosselt wird?"Falls Ihre Verbindung unterbrochen wird, wird Stadia das Spiel für einige Minuten dort aufrechterhalten, wo es unterbrochen wurde. So können Sie schnell wieder online gehen, ohne den Fortschritt zu verlieren. Stadia wird sich auch bei schwankender Bandbreite so einstellen, dass Sie jederzeit die bestmögliche Bildqualität genießen können."Auf welchen Mobilgeräten wird Stadia bei der Markteinführung unterstützt?"Zur Markteinführung unterstützen wir Pixel 3 und 3a-Smartphones (3a, 3a XL, 3, 3 XL) für das mobile Spielen. Weitere Geräte werden in Zukunft dazu kommen. Sie können jedoch auf jedem Android M+ oder iOS 11+ Gerät, auf dem die Stadia App läuft, Spiele kaufen und Ihre Inhalte verwalten."Letztes aktuelles Video: Teaser Introducing Stadia from Google