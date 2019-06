Stadia: Über Preise der Spiele, Datenvolumen, Testläufe und die Akzeptanz von Streaming- und Abo-Diensten - 4Players.de

Bei dem Game-Streaming-Dienst Stadia von Google wird man bekanntlich Zugriff auf Spiele haben, die man auf eben dieser Plattform gekauft hat. Dies gilt vor allem für Nutzer von Stadia Base (kostenlos; keine Abo-Gebühr), wobei dieses Angebot erst im nächsten Jahr verfügbar sein wird (maximal 1080p-Auflösung mit 60 fps und Stereo-Sound). Nutzer von Stadia Pro (9,99 Euro pro Monat; 4K, HDR, 60 fps und 5.1 Surround; Start: November 2019) erhalten darüber hinaus noch Zugriff auf eine kostenlose Spiele-Bibliothek, die u. a. Destiny 2: The Collection umfassen wird. Weitere kostenlose Spiele wurden noch nicht angekündigt.Zum Preismodell für die Spiele, die man auf Stadia kaufen und dann streamen kann, hatte sich Google bisher nicht geäußert. In einem Interview bei Eurogamer sprach Phil Harrison (Vice President und GM, Google Stadia) nun über die Preisgestaltung und meinte kurz und knapp, dass er keinen Grund sehen würde, warum Spiele auf Stadia günstiger als auf PlayStation 4 und Xbox One verkauft werden sollten - sehr wahrscheinlich auch nicht für Abonnenten von Stadia Pro.Er begründete diese Aussage damit, dass die Spielmöglichkeiten nicht auf ein Gerät beschränkt seien und sich Google um Installation, Patches und Co. kümmern würde. Er ist der Ansicht, dass das jeweilige Spiel auf Stadia "die höchstmögliche Qualität an Innovation und Raffinesse auf Seiten der Game Engine aufweisen" würde. Später räumte er hingegen sein, dass die Verkaufspreise letztendlich von den einzelnen Entwicklern und Publishern abhängen würden und sie sich der aktuellen Preislage auf dem Markt bewusst wären.Über die allgemeine Akzeptanz eines Streaming- und Abo-Dienstes sagte Harrison: "Noch ist nicht jeder Entwickler und Publisher bereit, auf ein Abonnement umzusteigen. Offen gesagt, ist nicht jeder Spieler bereit, sich für ein Abonnement zu entscheiden. Also wollten wir den Spielern eine Wahl lassen, damit sie sich an den Spielen beteiligen können, die sie wollen, so wie sie es wollen - und in jedem Fall, ohne die sehr hohen Anschaffungskosten für ein anspruchsvolles Gerät, das sie unter ihren Fernseher oder auf ihren Schreibtisch stellen können."Beschränkungen der Bandbreite und des Datenvolumens (data caps) seitens der Internetdienstanbieter hält der Stadia-Frontmann laut GameSpot für unproblematisch. Er sagte, dass die Anzahl der Länder mit einer Beschränkung des Download-Volumens weltweit ziemlich klein sei. Zugleich erwartet er, dass der Trend der "steigenden Datenmengen" seit Musik-/TV-/Film-Streaming auch beim Game Streaming weiter fortgesetzt wird. Auf die Frage, ob die ISPs (Internet Service Provider; Internetdienstanbieter) nicht einfach die Preise erhöhen und damit die Kosten an ihre Nutzer weitergeben würden, meinte er, dass 5G in dem Fall eine gute Chance sei. Probleme sieht er in dem Bereich nicht und nennt ein Angebot von Verizon für 50 Dollar pro Monat (Minimum: 300 MB/Sek.; ohne Volumenbeschränkung) als Beispiel.Gegenüber GamesRadar bestätigte Harrison, dass es keinen weiteren Betatest geben werde, schließlich gab es ja schon den Testlauf mit Assassin's Creed Odyssey. Auch einen Testlauf in Europa hält er für unnötig: "Geografisch gesehen sind die USA der komplexeste Ort für solch einen Testlauf, schon allein wegen der Größe des Landes. Und tatsächlich sind Europa - und insbesondere Großbritannien - viel ... es ist relativ gesehen, einfacher dort zu starten. Deshalb werden wir keinen weiteren Test in Großbritannien oder Europa durchführen. Wenn wir Zeit gehabt hätten, hätten wir das wahrscheinlich getan, aber das brauchen wir nicht."