Stadia: Spiele-Konvertierung für den Streaming-Dienst ist laut Ubisoft nicht "so kostenintensiv" - 4Players.de

Ubisoft gehört bekanntlich zu den Publishern, die den Streaming-Dienst Stadia von Google unterstützen. Im Zuge einer Konferenz mit Investoren (nach dem jüngsten Geschäftsbericht ) wurden CEO Yves Guillemot und CFO Frederick Duguet zu den finanziellen Hintergründen und dem Aufwand der Konvertierung von Spielen via Gamasutra befragt.Während Duguet lediglich sagte, dass "die Finanzgleichung gut für uns" sei, wurde Guillemot etwas konkreter. In Bezug auf den Konvertierungsaufwand im Vergleich zu Spielen auf PC und Konsole sagte er: "Die zusätzlichen Kosten, die anfallen, um sicherzustellen, dass die Spiele auf Stadia gut funktionieren, sind nicht so hoch. [Die Stadia-Unterstützung] ist schon jetzt Teil unserer Pipelines und wir haben eine gute Geschäftsbeziehung zu Stadia, um sicherzustellen, dass es für uns profitabel ist." Er meinte, dass diese Aussage für weitgehend alle aktuellen Titel gelten würde. Die Anpassung anderer Titel könnte etwas aufwändiger sein.Schon der erste öffentliche Betatestlauf von Google Stadia wurde mit Assassin's Creed Odyssey durchgeführt, weswegen der französische Publisher bereits über Erfahrung im Umgang mit der Plattform verfügt. Im nächsten Jahr möchte Ubisoft zudem seinen Spiele-Abo-Dienst Uplay+, der im September 2019 mit über 100 Ubisoft-Spielen für PC anlaufen wird, auf Stadia an den Start bringen.Letztes aktuelles Video: Stadia Connect Official Recap In 3 Minutes 662019