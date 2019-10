Stadia: Game-Streaming-Dienst wird am 19. November 2019 starten - 4Players.de

Screenshot - Stadia (Stadia) Screenshot - Stadia (Stadia)





Google wird den Game-Streaming-Dienst Stadia offiziell am 19. November 2019 starten. Mit Stadia wird man Spiele in 4K-Auflösung (je nach Hardware und Internet-Bandbreite) auf Fernseher, Laptops, Desktop-PCs sowie Pixel 3 und Pixel 3a streamen können - ohne Konsole, aber mit Apps oder Chromecast (Ultra). Die Stadia Premiere Edition mit Controller, Chromecast Ultra und Stadia Pro für drei Monate kostet 129,00 Euro ( zum Store ).Bei Stadia wird man bekanntlich Zugriff auf Spiele haben, die man auf eben dieser Plattform gekauft hat. Dies gilt vor allem für Nutzer von Stadia Base (kostenlos; keine Abo-Gebühr), wobei dieses Angebot erst im nächsten Jahr verfügbar sein wird (maximal 1080p-Auflösung mit 60 fps und Stereo-Sound). Nutzer von Stadia Pro (9,99 Euro pro Monat; 4K, HDR, 60 fps und 5.1 Surround; Start: 19. November 2019) erhalten darüber hinaus noch Zugriff auf eine kostenlose Spiele-Bibliothek, die u. a. Destiny 2: The Collection umfassen wird. Weitere kostenlose Spiele sollen folgen.Welche Spiele man zum Stadia-Launch spielen bzw. kaufen kann, ist noch unklar. Auf der offiziellen Stadia-Website werden folgende Stadia-Titel genannt, wobei einige dieser Spiele garantiert nicht zum Launch bereit sein werden: Assassin's Creed Odyssey, Baldur's Gate 3, Borderlands 3, Cyberpunk 2077, Darksiders Genesis, Destiny 2: The Collection, Destroy All Humans!, DOOM, DOOM Eternal, Farming Simulator 19, Final Fantasy 15, Football Manager 2020, Get Packed, Ghost Recon Breakpoint, Gods & Monsters, GRID, GYLT, Just Dance 2020, Kine, Marvel's Avengers, Metro Exodus, Mortal Kombat 11, NBA 2K20, Orcs Must Die! 3, Rage 2, Red Dead Redemption 2, Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider, Superhot, The Crew 2, The Elder Scrolls Online, Thumper, Tom Clancy's The Division 2, Tomb Raider: Definitive Edition, Trials Rising, Watch Dogs Legion, Windjammers 2 und Wolfenstein: Youngblood."Das Spielerlebnis und -funktionen (einschließlich 4K, 60 FPS, HDR und 5.1 Surround-Sound) sind service-, netzwerk-, geräte- und spielabhängig und stehen möglicherweise nicht für alle Spiele und in allen Regionen zur Verfügung. Das Spielen in 4K-Qualität erfordert neben Stadia Pro einen 4K-fähigen HDTV und eine schnelle Breitband-Internetverbindung. Für das Spielen auf dem Fernseher ist Google Chromecast Ultra (Stadia ist mit Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a und Pixel 3a XL kompatibel.) erforderlich. 4K, 60 FPS, HDR und 5.1 Surround-Sound stehen nur Abonnenten von Stadia Pro zur Verfügung. Ohne Abo können Nutzer in bis zu 1080p-Qualität mit 60 FPS spielen."