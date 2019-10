Stadia: Wireless Controller funktioniert vorerst nur mit Chromecast kabellos - 4Players.de

Der Wireless Controller für Googles kommenden Spiele-Streamingsdienst Stadia wird vorerst nur in Verbindung mit dem Chromecast Ultra Stick kabellos funktionieren. Das hat Google nach Angaben von Eurogamer.net mit der Veröffentlichung eines neuen Trailers eingeräumt (siehe unten). Wer den Service am PC oder mobilen Geräten mit dem Controller nutzen möchte, muss ihn dagegen mit einem USB-C-Kabel verbinden. Ob und wann eine kabellose Nutzung an anderen Geräten möglich sein wird, ist derzeit noch offen.Bei Google heißt es als Begründung, dass man sich zunächst darauf konzentrieren wolle, die kabellose Nutzung beim Spielen am großen Fernseher gut umzusetzen. Tatsächlich dürfte die Nachricht die Vorbesteller der Founders Edition kaum tangieren, da das Paket zum Preis von 129 Euro neben dem Controller auch besagten Chromecast Ultra beinhalten wird.Letztes aktuelles Video: What is Stadia and How It Works