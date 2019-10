Stadia: Jade Raymond: Exklusiv-Spiele und neue Marken in Entwicklung - 4Players.de

Wenn am 19. November Googles Spiele-Streamingdienst Stadia an den Start geht, wird das Angebote primär aus Titeln von Drittherstellern wie Ubisoft, Codemasters oder Bethesda bestehen, die man auch auf anderen Plattformen erleben kann.Das soll jedoch nicht so bleiben: Im Gespräch mit Gamesindustry.biz verspricht Jade Raymond in ihrer neuen Rolle als Googles Vice President und Head of Stadia Games & Entertainment, dass sich bereits Exklusiv-Titel und Projekte hauseigener Studios in Arbeit befinden, die man nur auf der Streaming-Plattform realisieren und dort erleben kann. In diesem Zusammenhang stellt Raymond zudem auch neue Marken in Aussicht.Bei Ubisoft war die Kanadierin an der Erschaffung der Marke Assassin's Creed beteiligt, wechselte dann aber zu EA, wo ihr Studio Motive zwar an der durchschnittlichen Kampagne von Star Wars: Battlefront 2 mitwirkte, ein eigenes ambitioniertes Projekt im Universum von Star Wars dagegen vom Publisher eingestampft wurde.Bis die ersten Exklusiv-Spiele bei Stadia landen, wird man sich allerdings noch etwas gedulden müssen. Laut Raymond dauert es Jahre, eine große IP auf die Beine zu stellen, welche die Möglichkeiten der Cloud voll ausnutzen wird. Allerdings versichert sie, dass sich bei Google bereits Projekte in Entwicklung befinden und in den kommenden Jahren zunehmend exklusive Titel den Weg auf Stadia finden werden.Letztes aktuelles Video: What is Stadia and How It Works