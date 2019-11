Stadia: Zwölf Spiele werden zum Start des Streamingdienstes zur Verfügung stehen - 4Players.de

Google hat das "Launch-Lineup" von Stadia bekanntgegeben . Insgesamt zwölf Spiele werden zum Start des Streamingdienstes am 19. November (zum Kauf) zur Verfügung stehen. Das Dutzend sieht folgendermaßen aus: Assassin's Creed Odyssey, Destiny 2: The Collection, GYLT, Just Dance 2020, Kine, Mortal Kombat 11, Red Dead Redemption 2, Rise of the Tomb Raider, Samurai Shodown, Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition, Thumper und Tomb Raider: Definitive Edition. Destiny 2: The Collection wird für Nutzer von Stadia Pro ohne weitere Kosten bereitstehen.In diesem Jahr sollen noch Attack on Titan 2: Final Battle, Borderlands 3, Darksiders Genesis, DragonBall Xenoverse 2, Farming Simulator 19, Final Fantasy 15, Football Manger 2020, Ghost Recon Breakpoint, GRID, Metro Exodus, NBA 2K20, Rage 2, Trials Rising und Wolfenstein: Youngblood folgen. Für 2020 sind u.a. Doom Eternal, WatchDogs: Legion, Gods & Monsters, Cyberpunk 2077 sowie weitere Titel geplant.Letztes aktuelles Video: What is Stadia and How It Works