Stadia: Entwickler zeigen sich besorgt, dass Google plötzlich den Stecker zieht - 4Players.de

Am 18. November geht Google mit seiner Spielestreaming-Plattform an den Start und will als Neueinsteiger die Branche revolutionieren. Manche Entwickler zeigen sich allerdings nicht besonders euphorisch, was weniger an der Technologie an sich, sondern viel mehr der Geschichte des Tech-Riesen geschuldet ist, der viel versprechende Projekte gerne schnell und spontan wieder einstampft."Die größte Sorge, die die meisten Entwickler mit Stadia haben, ist, dass Google es einfach wieder einstellt", so Gwen Frey gegenüber Gamesindustry.biz , die für den Start-Titel Kine verantwortlich zeichnet. "Niemand sagt 'Oh, das wird nicht funktionieren' oder 'Streaming ist nicht die Zukunft'. Jeder akzeptiert, dass sich Streaming ziemlich unvermeidlich ist. Die größte Sorge bei Stadia ist also, dass die Plattform möglicherweise nicht (mehr) existiert."Für Frey sind diese Sorgen unangebracht. Sie meint: "Wenn man in der Technologiebranche arbeitet, muss man den Willen haben, mutige Entscheidungen zu treffen und Dinge auszuprobieren, die schief gehen könnten. Klar hat Google viele Projekte eingestellt. Aber ich habe auch in Pixel-Smartphone in meiner Tasche, ich nutze Google Maps, um mich zurechtzufinden. Ich bin nur hier, weil mein Google-Kalender mich darauf aufmerksam gemacht hat und mich bei Gmail daran erinnert hat. Es ist nicht so, als würde Google jedes verdammte Ding einstellen, was sie machen."Andrey Doronichev, Produktleiter für Stadia, hat laut Ars Technica bereits zuvor versichert, wie ernst es Google mit dem Einstieg in die Spieleindustrie ist. "Nichts im Leben ist sicher. Aber wir sind entschlossen, Stadia zu einem Erfolg zu machen. Selbstverständlich ist es okay, an meinen Worten zu zweifeln. Ich kann nichts sagen, euch vom Gegenteil zu überzeugen, wenn dem so ist. Was wir aber machen können, ist, den Service zu starten und in den kommenden Jahren weiterhin in ihn zu investieren."Letztes aktuelles Video: What is Stadia and How It Works