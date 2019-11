Stadia: Launch-Lineup wächst auf 22 Spiele - 4Players.de

Assassin’s Creed Odyssey

Attack on Titan: Final Battle 2

Destiny 2: The Collection (available in Stadia Pro)

Farming Simulator 2019

Final Fantasy XV

Football Manager 2020

Grid 2019

Gylt

Just Dance 2020

Kine

Metro Exodus

Mortal Kombat 11

NBA 2K20

Rage 2

Rise of the Tomb Raider

Red Dead Redemption 2

Samurai Shodown (available in Stadia Pro)

Shadow of the Tomb Raider

Thumper

Tomb Raider 2013

Trials Rising

Wolfenstein: Youngblood

Das Launch-Lineup für Google Stadia wächst von den ursprünglich angekündigten 12 Spielen ( siehe News ) auf 22 Titel. Das hat Geoff Keighley über Twitter gemeldet und bezieht sich auf eine Mitteilung von Google. Demnach stehen für den Streamingservice zum Start folgende Spiele im Launch-Lineup zur Verfügung:Google Stadia geht am 19. November ans Netz.Letztes aktuelles Video: What is Stadia and How It Works