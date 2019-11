Stadia: 4K-Hochskalierung statt native 4K-Auflösung, Chromecast-Ultra-Überhitzung und Google-Stellungnahmen - 4Players.de

Yes, all games at launch support 4K. We designed Stadia to enable 4K/60 (with appropriate TV and bandwidth). We want all games to play 4K/60 but sometimes for artistic reasons a game is 4K/30 so Stadia always streams at 4K/60 via 2x encode.



Nach dem Launch von Google Stadia ( inkl. fehlender Features ) machten mehrere Berichte im Internet die Runde, dass der Game-Streaming-Dienst nicht ansatzweise die angepeilte Auflösung und Bildwiederholrate liefert. Während Phil Harrison noch im Oktober vollmundig behauptete, dass alle Launch-Titel 4K unterstützen würden und sie Stadia mit 4K mit 60 fps im Hinterkopf geplant hätten, sieht es in der Praxis anders aus - zumindest 4K wird geboten, wohl aber hochskaliert. Auf der Stadia-Website ist hingegen von "bis zu 4K" die Rede.So hat Digital Foundry herausgefunden, dass Red Dead Redemption 2 auf Stadia intern in 1080p oder 1440p (mit 30 fps) gerendert wird. Die 4K-Hochskalierung erfolgt dann via Chromecast Ultra. Der 4K-Modus von Red Dead Redemption 2 nutzt effektiv weniger Pixel als das Spiel auf der Xbox One X, obwohl Stadia deutlich leistungsstärker als die Konsole sein soll (GPU Teraflops: PS4 Pro: 4,2; Xbox One X: 6,0; Stadia: 10,7). Auch optisch soll die Microsoft-Konsole klar der Stadia-Version überlegen sein. Ein 4K/60fps-Tweet von Stadia wurde übrigens gelöscht ( Reddit ). Destiny 2 wird auf Stadia nativ in 1080p gerendert und ebenfalls hochskaliert.Google hat auf diese Berichte reagiert und eine (wenig aussagekräftige) Stellungnahme gegenüber Eurogamer und 9to5google veröffentlicht. Es wird klargestellt, dass Stadia in 4K und 60 fps "streamen" würde. Hinter den Kulissen würden die Entwickler außerdem daran arbeiten, "das beste Streaming-Erlebnis für jedes Spiel zu liefern" und dazu würden Upscaling sowie andere Methoden zählen, um die "beste Gesamtqualität" zu erreichen. Google erwartet, dass die Entwickler ihre Stadia-Spiele im Laufe der Zeit aktualisieren und verbessern werden. Google schiebt den schwarzen Peter somit den Entwicklern zu. Es wird spekuliert, dass Google ggf. selbst nicht weiß, welche Auflösung die einzelnen Titel nutzen.Die mögliche Überhitzung des Chromecast-Ultra-HDMI-Sticks sei laut Google übrigens kein Problem. Sie hätten ihn lange und ausführlich unter Last getestet, heißt es. Trotzdem gibt es Berichte darüber, dass der Stick zu heiß wird und die Folge dann Abstürze im Spiel waren.Letztes aktuelles Video: Video-Kommentar