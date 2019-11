Stadia: Lässt sich nur in Ländern nutzen, wo der Dienst offiziell erhältlich ist - 4Players.de

An jedem Ort auf jedem beliebigen Bildschirm spielen - Streamingdienste wie Google Stadia versprechen eine schöne Vision, die in der Realität aber nur selten umgesetzt wird. Wer Stadia mobil nutzen möchte, ist z.B. schon auf die Verwendung von Geräten aus der hauseigenen Pixel-Reihe beschränkt.Wie wir jetzt herausgefunden haben, lässt sich der Dienst aber ebenfalls nicht nutzen, wenn man sich in einem Land aufhält, in dem Stadia offiziell nicht erhältlich ist. Man kann also theoretisch die beste Internetleitung der Welt haben, sich mit seinem (deutschen) Google-Konto anmelden und trotzdem keinen Zugriff auf die eigene Spiele-Bibliothek erhalten, wenn man sich im falschen Land aufhält. Da werden Erinnerungen an die Regionalsperren (Regional Lock) vergangener Konsolengenerationen wach, aber auch beim Film-Streaming wird heute noch oft ein Riegel vorgeschoben, wenn man sich nicht in dem Land aufhält, in dem man das Abo abgeschlossen hat.Aktuell lässt sich Stadia beim Blick auf eine Support-Seite von Google nur in folgenden Regionen verwenden: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Kanada, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, USA (außer Hawaii), Vereinigtes Königreich.Letztes aktuelles Video: Video-Kommentar