Stadia: Zwei weitere Gratis-Spiele für Pro-Abonnenten ab 1. Dezember; Buddy-Pass verfügbar - 4Players.de

Neben Destiny 2 und Samurai Shodown werden Abonnenten von Stadia-Pro ab dem 1. Dezember um 18 Uhr zwei weitere Gratis-Spiele für den Streamingservice von Google freischalten können: Zum einen gibt es den Landwirtschaftssimulator 19 und zum anderen Tomb Raider: Definitive Edition.Darüber hinaus haben Besitzer der Founder's Edition ab sofort die Möglichkeit, ihren Buddy Pass an Freunde zu verschenken, die im Gegenzug einen dreimonatigen Zugang zum Pro-Abo erhalten.Zu den Bedingungen zur Nutzung der kostenlosen Spiele im Rahmen des Pro-Abos heißt es in der Pressemitteilung:"Die via Stadia Pro kostenlos freigeschalteten Spiele sind uneingeschränkt spielbar, solange eine aktive Stadia-Pro-Mitgliedschaft besteht. Wenn die Mitgliedschaft ausläuft oder sie aktiv beendet wird, erlischt auch der Zugang zu diesen Spielen. Titel, die im Store käuflich erworben wurden, sind auch ohne aktive Mitgliedschaft jederzeit nutzbar."