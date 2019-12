Stadia: Katalog wird um Borderlands 3, DragonBall Xenoverse 2 und Ghost Recon Breakpoint erweitert - 4Players.de

Laut



Laut pcgamer.com handelt es sich bei Borderlands 3 allerdings um eine alte Version, in der einige aktueller Endgame-Inhalte sowie Hotfixes fehlen. Publisher 2K habe die Situation in einer Pressemitteilung folgendermaßen erklärt:"Zum Start wird die Stadia-Version des Spiels alle Updates und Bug-Fixes reflektieren, die wir bis zum 24. Oktober veröffentlicht haben. (...) Nennenswerte Features, die Anfang 2020 für die Stadia-Version von Borderlands 3 erwartet werden, umfassen Endgame-Inhalte wie den 'Takedown at the Maliwan Blacksite' sowie 'Mayhem 4 Difficulty', dedizierte Loot-Pools für Bosse und zusätzlicher 'bank space'. Für das erste Add-on der Borderlands-3-Karriere, 'Moxxi's Heist of the Handsome Jackpot', erwarten wir Anfang 2020 ebenfalls einen Start auf Stadia."

Google hat heute eine Reihe von Neuigkeiten für Stadia bekannt gegeben, wobei die Ankündigung von Borderlands 3 die wichtigste gewesen sein dürfte. Laut der Pressemitteilung werden noch in dieser Woche drei weitere Spiele auf Stadia erhältlich sein: DragonBall Xenoverse 2 , Borderlands 3 und Ghost Recon Breakpoint "Dragon Ball Xenoverse 2 und Borderlands 3 sind ab sofort verfügbar und bieten Spielern die Möglichkeit, intergalaktischen Gegnern in epischen Kämpfen die Stirn zu bieten oder durch endloses Ödland zu streifen, um Ruhm und Reichtum zu erlangen.Außerdem können Spieler ab morgen, 18 Uhr, Tom Clancy‘s Ghost Recon Breakpoint auf Stadia kaufen und damit den ersten Titel mit Stream-Connect-Unterstützung spielen.Das für Stadia optimierte Feature wurde auf der GDC in diesem Jahr vorgestellt und unterstützt das kooperative Gameplay. Mit Steam Connect können Spieler auf dem eigenen Bildschirm mitverfolgen, was die Teamkameraden gerade sehen. Weitere Informationen dazu gibt es auf dem offiziellen Stadia-Blog von Ubisoft.Und noch eine weitere News kommt pünktlich zu Weihnachten: Besitzer der Founders Edition erhalten einen zweiten Buddy-Pass zum Verschenken, um Gaming-begeisterten Freunden oder Familienmitgliedern eine kleine Freude zu bereiten. Wie Founder ihren Buddy-Pass weiterverschenken können, wird hier erklärt."Letztes aktuelles Video: Stadia und der neue Krieg der Spiele