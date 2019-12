Stadia: Googles Streaming-Service funktioniert ab sofort mit allen Chromecast-Ultra-Sticks - 4Players.de

If you have access to Stadia already, we have some good news to share. We have rolled out an update to existing Chromecast Ultras that allow them to work with Stadia. Grab your Stadia Controller, sync it to any Chromecast Ultra & start playing on an additional TV in your house.



— Stadia (@GoogleStadia) 18. Dezember 2019

Ab sofort lässt sich der Spiele-Streamingservice Stadia mit allen Chromecast-Ultras verwenden. Via Twitter hat Google verkündet, dass das dafür benötigte Update für ältere Versionen des Sticks zur Verfügung steht.Bisher war es nur möglich, Stadia in Kombination mit dem Chromecast-Ultra-Modell zu betreiben, das der Founder's Edition beilag. In den Kommentaren musste Google auf Nachfrage eines Nutzers allerdings erneut einräumen, dass sich Stadia am Fernseher bisher ausschließlich mit Chromecast Ultra nutzen lässt. Bereits eingebaute Chromcast-Module wie bei Modellen der Bravia-Reihe von Sony, funktionieren (noch) nicht in Kombination mit dem Streamingservice und der Stadia-Controller lässt sich nicht verbinden.Letztes aktuelles Video: Stadia und der neue Krieg der Spiele