Stadia: Erwirbt die Typhoon Studios (Journey to the Savage Planet) - 4Players.de

Stadia hat die Typhoon Studios übernommen: Das berichtet Stadia-Mutter Google auf seinem offiziellen Produkte-Blog . Der Entwickler arbeitet derzeit an Journey to the Savage Planet und soll seine Arbeiten laut der Mitteilung wie geplant fertigstellen. Währenddessen liege die Priorität aber bereits auf der Integration des Teams in das erste Spiele-Studio von Stadia in Montreal, welches den Namen Stadia Games and Entertainment trägt.Laut dem letzten Stand wollten 505 Games (Publisher) und die Typhoon Studios Journey to the Savage Planet weltweit am 28. Januar 2020 für PC (Epic Games Store), PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen. Die Box-Version im Einzelhandel folgt demnach in ausgewählten europäischen Ländern am 31. Januar 2020. Das Sci-Fi-Abenteuer mit Erkundungsschwerpunkt soll auf allen Plattformen 29,99 Euro kosten.Letztes aktuelles Video: Stadia und der neue Krieg der Spiele