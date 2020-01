Stadia: Google verspricht mehr als zehn weitere zeitexklusive Spiele bis Juli

Google will bis Juli zehn weitere Spiele in die Bibliothek aufnehmen, die zeitlich exklusiv für den Streamingservice Stadia veröffentlicht werden sollen. Wie Eurogamer.net anmerkt, nennt der Internet-Riese allerdings (noch) keine konkreten Beispiele. Stattdessen heißt es nur lapidar: "Wir arbeiten mit unseren Partnern, um bald mehr zu diesen Spielen sagen zu können."Im Laufe des Jahres soll die Spielauswahl auf mehr als 120 Titel wachsen, aber auch hier gibt es noch keine konkreten Angaben seitens Google. In der Pressemitteilung heißt es:"Mit Blick auf unser kommendes Lineup verfolgen wir mehr als 120 Spiele, die 2020 zu Stadia kommen sollen. Wir peilen alleine im ersten Halbjahr mehr als zehn Spiele an, die bei ihrer Veröffentlichung zunächst nur auf Stadia zur Verfügung stehen werden."Bisher kämpft Googles Spielestreaming-Service Stadia immer noch mit Kinderkrankheiten, darunter einer nur mäßig wachsenden Spielebibliothek, in der sich vornehmlich Titel finden, die zuvor schon auf anderen Plattformen veröffentlicht wurden. Seit dem Start im November verzeichnet Stadia bis heute lediglich einen Exklusiv-Titel: Gylt (zum Test ).In den kommenden drei Monaten will Google den Service weiter verbessern: Auf der Agenda stehen u.a. die 4K-Unterstützung beim Spielen im Chrome-Browser, eine erweiterte Funktionalität des Google Assistant, die Unterstützung von mehr Android-Smartphones und die kabellose Verwendung des Stadia-Controllers beim Spielen via Web.Letztes aktuelles Video: Stadia und der neue Krieg der Spiele