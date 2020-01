Stadia: Pro-Abo im Februar mit Metro Exodus und Exklusiv-Titel GYLT

Ab dem 1. Februar bekommen Pro-Abonnenten von Googles Spiele-Streamingservice Stadia kostenlos zwei weitere Titel für die Sammlung: Zum einen bekommt man Metro Exodus, das im Store derzeit je nach Edition noch zwischen 39,99 und 64,99 Euro fällig werden. Zum anderen wird auch der bisher einzige Exklusiv-Titel GYLT ab dem ersten Februar kostenlos angeboten. In unserem Test erhielt das Schleich-Abenteuer von Tequila Works eine Wertung von 70%.Im Rahmen der Gratis-Spiele für Pro-Abonnenten stehen nach Angaben von Google bis zum 31. Januar noch Rise of the Tomb Raider und Samurai Shodown zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es für Pro-Nutzer aktuell Preisnachlässe auf diverse Spiele, darunter Mortal Kombat 11 und Trials Rising (ab zehn Euro).Letztes aktuelles Video: Stadia und der neue Krieg der Spiele