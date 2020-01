Stadia: Google: "Spiele-Ankündigungen liegen in der Hand der Publisher"

In Foren wie Reddit werden die Stimmen von Nutzern lauter und zahlreicher, die ihre Unzufriedenheit über den derzeitigen Zustand von Stadia und die Kommunikation seitens Google äußern. Einer der Vorwürfe: Seit mehr als 40 Tagen gab es keine neue Spielankündigung, ein Feature-Update oder ein Community-Update, das dieser Bezeichnung gerecht werden würde. Äußerungen von Community-Manager GraceFromGoogle, man habe keine Neuigkeiten, aber "versteht, woher euer Frust kommt", erwiesen sich ebenfalls nicht als sonderlich hilfreich.Im Gespräch mit Gamesindustry.biz widersprach ein Google-Sprecher jetzt allerdings den Anschuldigungen und führte an, es hätte im Stadia Community Forum wöchentliche Updates mit Neuigkeiten rund um Stadia und sogar Monatsrückblicke gegeben. Was die Ankündigung von Spielen für Stadia betrifft, schiebt er dagegen in erster Linie den Publishern die Verantwortung zu:"Wir verstehen das Verlangen, mehr Details zu den Spielen zu erfahren. Schließlich geht es genau darum: die Spiele", so der Google-Sprecher. "Selbstverständlich werden nicht alle 120 Titel vom Stadia-Team angekündigt, weil wir es den Publishern überlassen, ihre IP/Spiele anzukündigen und auf welchen Plattformen sie erscheinen werden. Genauso, wie wir es mit den exklusiven Inhalten machen werden, die auf Stadia kommen."Vor ein paar Wochen behauptete Google , dass die Bibliothek von Stadia bis Ende des Jahres auf 120 Spiele wachsen würde. Bis Juli wurden außerdem zehn Titel versprochen, die vorerst exklusiv auf der Spielestreaming-Plattform veröffentlicht werden sollen.Letztes aktuelles Video: Stadia und der neue Krieg der Spiele