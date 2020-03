Stadia: Google hat Leiterin von Sony Santa Monica für ein neues Studio abgeworben

Zwar hat Google offenbar Probleme, Entwickler davon zu überzeugen, ihre Spiele für Stadia zu veröffentlichen (siehe News). Aber auf der anderen Seite investiert man weiter in den Aufbau einer eigenen Studiofamilie. Wie DualShockers meldet, ist dem Tech-Riesen jetzt ein kleiner Coup gelungen: Für die Leitung des neuen Stadia Entertainment Studios im kalifornischen Playa Vista hat man es geschafft, Shannon Studstill von Sony abzuwerben, die zuvor das erfolgreiche Prestige-Studio in Santa Monica ("God of War") geführt hat."Ich bin schon seit langer Zeit ein Fan von Shannon und habe ihre mehrfach ausgezeichnete Arbeit als Leiterin von Sonys Santa Monica Studio und die prägenden Marken wie God of War bewundert, mit denen man Fans auf der ganzen Welt gewonnen hat", so Jade Raymond, Vice President und Leiterin von Stadia Games and Entertainment.Bei Sony Santa Monica wird nach dem Weggang von Shannon Studstill ab sofort Yumi Yang das Ruder übernehmen. Das hat Sony auf Nachfrage gegenüber IGN bestätigt. Sie ist bereits seit 19 Jahren ein Teil der PlayStation-Familie und war u.a. als Director of Product Development und Staff Technical Project Manager tätig. Zudem war Yang auch stark in die Entwicklung von God of War involviert.Letztes aktuelles Video: Stadia und der neue Krieg der Spiele