Stadia: Neue Spiele, Events und Aufnahmefunktionen verfügbar

Nach SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech und SteamWorld Dig 2 hat Google wie angekündigt inzwischen auch SteamWorld Heist und SteamWorld Dig im Stadia Store veröffentlicht . Spielbeschreibungen des Herstellers: "In SteamWorld Heist erwartet Spieler ein rundenbasiertes Strategiespiel mit prozedural generierten Level und einem Skill-basierten Gameplay. Als Kapitän einer Roboter-Piratenbande müssen Feinde besiegt und Schiffe gekapert werden.SteamWorld Dig ist der erste Teil der SteamWorld-Reihe und verspricht eine Rückkehr zum klassischen Jump'n'Run, allerdings mit Einschüben aus dem Metroidvania-Genre. Auf der Suche nach zahlreichen Schätzen gilt es, den gefährlichen Untergrund zu erkunden und zu verändern."Darüber hinaus starten diese Woche auch auf Stadia die Trials of Osiris in Destiny 2 , das für alle Abonnenten von Stadia Pro gratis verfügbar ist.Und zu guter Letzt können Spieler durch ein Update der Screenshot- und Video-Capture-Funktion fortan noch leichter auf ihre aufgenommenen Screenshots und Videos zugreifen. So können in der Galerie auf der Stadia-Webseite Aufnahmen gesammelt heruntergeladen und dann z. B. im Stadia-Subreddit geteilt werden.Letztes aktuelles Video: Stadia und der neue Krieg der Spiele