Stadia: Weitere Spiele von Ubisoft angekündigt; The Division 2 mit Cross-Play und Cross-Progression

Ubisoft will in Kürze weitere Spiele seines Portfolios beim Streamingservice Stadia veröffentlichen. Dabei handelt es sich um das Open-World-Rennspiel The Crew 2, die Brettspielumsetzung Monopoly und den Shooter Tom Clancy's The Division 2, bei dem auch gleich die Erweiterung Warlords of New York mit angeboten wird.Darüber hinaus gibt Google bekannt, dass die Stadia-Version von The Division 2 das erste Spiel innerhalb der noch überschaubaren Bibliothek sein wird, das sowohl Cross-Play als auch Cross-Progression unterstützt. Dazu muss man lediglich sein UPlay-Konto einmalig mit Stadia verknüpft werden. Allerdings ist nur das Zusammenspiel mit PC-Nutzern möglich und auch die Spieldaten können offenbar nur mit PC-Versionen synchronisiert werden. Darüber hinaus nutzt The Division 2 auch das Stream Connect Feature von Stadia, mit dem Spieler die Blickwinkel ihrer Teamkameraden auf ihrem eigenen Bildschirm mitverfolgen können.Während man für The Division 2 noch kein Releasedatum nennt, haben die beiden anderen Ubisoft-Titel bereits einen Termin: The Crew 2 wird ab dem 25. März bei Stadia verfügbar sein, Monopoly ab dem 28. April.Letztes aktuelles Video: Stadia und der neue Krieg der Spiele