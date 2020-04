Stadia: Pro-Abo kann zwei Monate kostenlos ausprobiert werden; zwei Freimonate für aktuelle Abonnenten

"Registriert euch unter stadia.com Ladet euch die Stadia App für Android oder iOS herunter Spielt auf eurem Laptop, Desktop oder Chrome OS Tablet mit eurem kompatiblen Lieblings-Controller oder mit Maus und Tastatur (Controller muss HID kompatibel sein und USB unterstützen) Spielt via WLAN mit einem kompatiblen Controller auf eurem Pixel oder anderen unterstützten Android Smartphones"

Google startet in 14 Ländern (darunter Deutschland) eine kostenlose Zugangsphase zu Stadia. Jeder, der sich ab sofort auf stadia.com registriert, kann Stadia Pro zwei Monate lang kostenlos testen und erhält somit auch Zugriff auf neun, im Stadia-Pro-Abonnement enthaltene Spiele, darunter GRID, Destiny 2: The Collection und Thumper. Nach der Testphase kostet Stadia Pro 9,99 Euro pro Monat. Das Abo kann jederzeit gekündigt werden. Weitere Titel können im Stadia-Store dazugekauft werden - und die Spieler können auch weiterhin darauf zugreifen, wenn das Pro-Abonnement gekündigt wurde. Allen Spielern, die aktuell Stadia-Pro-Abonnenten sind, werden die kommenden zwei Monate nicht berechnet."Aufgrund der aktuellen Lage und die damit einhergehende, zunehmende Internetnutzung, achten wir besonders auf den verantwortungsbewussten Umgang mit der Bandbreite. Für Stadia haben wir die Bandbreitennutzung von Anfang an an eine Vielzahl von Faktoren in eurer Umgebung angepasst. Um die Belastung des Internets weiter zu verringern, arbeiten wir an einer temporären Funktion, mit der die Standard-Bildschirmauflösung von 4k auf 1080p reduziert wird. Dabei wird die überwiegende Mehrheit der Desktop- oder Laptop-Nutzer keinen signifikanten Rückgang der Qualität bemerken. Ihr könnt außerdem die Optionen zur Datennutzung selbst in der Stadia-App anpassen", schreibt Phil Harrison (VP und GM von Stadia).Stadia-Schritte:Letztes aktuelles Video: Stadia und der neue Krieg der Spiele