Stadia: Fünf Pro-Spiele im Juni, darunter Panzer Dragoon Remake, Superhot und Little Nightmares

Im Juni stellt Google den Pro-Abonnenten seiner Cloudgaming-Plattform Stadia fünf weitere Spiele kostenlos zur Verfügung. Die Titel wurden im offiziellen Stadia-Forum vorgestellt. Dazu zählen recht aktuelle Vertreter wie das kürzlich erschienene Remake von Panzer Dragoon ( zum Test ) oder das Koop-Spiel Get Packed, das ebenfalls erst Ende April veröffentlicht wurde.Darüber hinaus wandern Power Rangers: Battle for the Grid und der innovative Zeitlupen-Shooter Superhot (zum Test ) in die Pro-Bibliothek. Bereits zuvor war bekannt geworden, dass der düstere Rätsel-Plattformer Little Nightmares ebenfalls ein Teil des Pro-Aufgebots für Juni sein wird - allerdings nur in der Standard und nicht der Complete Edition.Letztes aktuelles Video: Connect 4282020