Stadia: Nächste Ausgabe von Stadia Connect für Juli datiert

Our next Stadia Connect arrives on July 14! Join us for a look at some of the games coming to Stadia later this year. https://t.co/y8do0Vi2p2 pic.twitter.com/o23mjuosXE



— Stadia (@GoogleStadia) June 17, 2020

Die nächste Ausgabe von Stadia Connect ist für den 14. Juli angesetzt. Das hat Google via Twitter angekündigt. Dabei will man einen Blick auf die Spiele werfen, die noch in diesem Jahr für den Streamingservice erscheinen sollen. Zuletzt gab es im April eine Präsentation rund um Stadia im Connect-Format. Damals dauerte sie etwa 15 Minuten und drehte sich um die Veröffentlichung von Octopath Traveller und PUBG.Derzeit ist wenig bekannt, was Google in Zukunft für Stadia plant und wann mit ersten namhaften Exklusivproduktionen der hauseigenen Spielestudios gerechnet werden kann. Kürzlich ist dem Tech-Riesen ein kleiner Coup gelungen, als bekannt wurde, dass man mit Shannon Studstill die Leiterin des prestigereichen Sony-Studios in Santa Monica ("God of War") abwerben konnte Letztes aktuelles Video: Connect 4282020