Stadia: Überblick über die Ankündigungen und Neuigkeiten von "Stadia Connect"

Google hat in der neuen Ausgabe von "Stadia Connect" eine Ladung Spiele für den Cloud-Gaming-Service angekündigt und weitere Neuigkeiten bekanntgegeben. So ist eben die Vollversion von Orcs Must Die! 3 für Stadia veröffentlicht worden. Die actionorientierte Tower Defense feiert ihr exklusives Debüt auf Stadia. OMD!3 ist kostenlos für Stadia Abonennten verfügbar. Ansonsten kostet das Spiel von 29,99 Dollar.Außerdem wurde Outcasters von Splash Damage angekündigt, ebenfalls ein Stadia-Exklusivtitel der Marke "Only on Stadia". In dem wettbewerbsorientierten Online-Multiplayer-Spiel steuert man "Caster" in einer stilisierten "Vinyl-Welt". Die Spieler kämpfen in Matches mit bis zu acht Spielern um Ruhm, Belohnungen und "Millionen von Anpassungen" für den eigenen Charakter. Das Spiel soll besonders "zugänglich" sein.Des Weiteren haben Harmonix (Rock Band, Fuser), Uppercut Games (City of Brass) und Supermassive Games (Until Dawn, The Dark Pictures Anthology) bestätigt, dass sie nicht näher benannte Inhalte "nur für Stadia" entwickeln werden.Weitere Ankündigungen: