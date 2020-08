Stadia: Neue Pro-Spiele im August und Free Play Days für Borderlands 3

Im August spendiert Google den Pro-Abonnenten von Stadia wieder einen Schwung neuer Spiele, die kostenlos der Bibliothek hinzugefügt werden können: Just Shapes and Beats, Kona, Metro 2033 Redux und Strange Brigade. Damit wächst das Angebot der Pro-Titel auf mehr als 20 Spiele seit dem Start des Streaming-Angebots im vergangenen November.Darüber hinaus gibt Google bekannt, dass Pro-Abonnenten den Looter-Shooter Borderlands 3 im Rahmen der Free Play Days vier Tage lang kostenlos spielen dürfen. Die Aktion startet am 6. August um 18 Uhr und dauert bis zum 10. August um 8:59 Uhr.Letztes aktuelles Video: Connect 7142020