Stadia: Stadia Makers bringt neue Indie-Spiele auf Googles Streaming-Dienst

Im März 2020 hatte Google den Start des Support-Programms Stadia Makers angekündigt (wir berichteten ), um Indie-Studios, die Projekte auf Basis der Unity-Engine entwickeln und sie auf Stadia veröffentlichen wollen, Unterstützung zukommen zu lassen. Nun stellt man die ersten Projekte aus dem Programm vor:Entwickler: Fireart GamesPublisher: The Irregular CorporationRelease: Herbst 2020Spielbeschreibung: "TOHU ist ein neuartiges Adventure-Spiel, in einem Universum voller skurriler und beeindruckender Fischplaneten. Spieler können beeindruckende Landschaften erkunden und die Wahrheit hinter der mysteriösen kleinen Protagonistin und ihrem mechanischen Alterego Cubus zu erfahren."Entwickler: Furyion GamesPublisher: Furyion GamesRelease: Diesen WinterSpielbeschreibung: "In einer dystopischen Zukunftswelt, die durch Kriege zerstört wurde, schauen viele Menschen TV-Übertragungen von kämpferischen Sportarten, um den tristen Alltag zu entfliehen. Death Carnival ist eine davon und verlangt es den Teilnehmern ab, Horden von Monstern und Maschinen für Ruhm und Ehre zu bekämpfen. Spieler erwartet mit Death Carnival ein blitzschneller Top-Down-Shooter mit schweren Geschützen und Online-Mehrspieler-Wahnsinn."Entwickler: 2 Ton StudiosPublisher: Big SugarRelease: Diesen WinterSpielbeschreibung: "Unto The End ist ein handgefertigter cineastischer Platformer über eine verzweifelte Reise nach Hause. Auf der Reise müssen Spieler eine Vielzahl von Entscheidungen treffen und mit den Konsequenzen leben. Doch der Kampf ist nicht der einzige Weg zum Ziel und oft können Hindernisse auch mit entsprechender Aufmerksamkeit und klugem Handeln überwunden werden."Entwickler: Bedtime Digital GamesPublisher: Bedtime Digital GamesRelease: Frühjahr 2021Spielbeschreibung: "Ein musikalisches Action-Abenteuer in den Tiefen des menschlichen Geistes... Das ist Figment. Eine seltsame und surreale Welt; ein Ort voller tiefer Gedanken, Triebe und Erinnerungen, bevölkert von den vielen Stimmen, die wir in unseren Köpfen hören. Auf der Reise müssen Spieler Gegner bekämpfen und Rätsel lösen, indem sie sich der zwei Zustände von 'The Mind' bedienen: Open-minded und Closed-minded.Als besonderes Goodie für Stadia Pro-Abonnenten wird das erste Figment noch vor dem Start von Figment: Creed Valley direkt zu Stadia Pro kommen. Spieler können sich auf eine Reise durch eine erstaunliche handgezeichnete Welt freuen, in der sie fantastische musikalische Darbietungen erleben und knifflige Rätsel lösen können, während sie sich den Albträumen stellen."Entwickler: Fishing CactusPublisher: Fishing CactusRelease: Frühjahr 2021Spielbeschreibung: "Nanotale - Typing Chronicles ist ein atmosphärisches Typing-Adventure-RPG in einer farbenfrohen Welt. Das Besondere an Nanotale: Alles wird mit dem Keyboard gespielt. Von Rätseln über Dialoge, Kämpfe bis hin zu Menüs - das gesamte Spiel kann ausschließlich mit der eigenen Lieblingstastatur gespielt werden."Entwickler: Spooky DoorwayPublisher: Akupara GamesRelease: Q1 2021Spielbeschreibung: "Mit Season 2 von The Darkside Detective erwartet Spieler eine neue Sammlung von sechs humorvollen Point-and-Click-Adventure-Fällen von Detective McQueens. Dieser untersucht einen gruseligen Jahrmarkt, erforscht ein Altersheim und versucht sogar, sich auf einer Reise ins 'sonnige' alte Irland zu entspannen.Ähnlich wie Figment wird auch The Darkside Detective Season 1 vor dem Start der Season 2 direkt zu Stadia Pro kommen. Spieler können somit die schaurig-komische Welt von Detective McQueen kennenlernen, bevor die Fortsetzung erscheint."Entwickler: PixelHive, SOEDESCO StudiosPublisher: SOEDESCORelease: Q1 2021Spielbeschreibung: "Kaze and the Wild Masks umfasst alle klassischen Plattform-Elemente der 90er-Jahre und verleiht ihnen mit modern anmutenden Pixelkunst-Grafiken eine persönliche Note. Mit einfacher und intuitiver Mechanik, schwierigen Herausforderungen, ikonischen Endgegnern und dem einer überzeugenden Plattforming-Erfahrung sowie angenehmer Geschwindigkeit des Spiels verspricht das Spiel einen guten Mix aus unterhaltsamen Elementen."Stadia Makers umfasse derzeit 15 Spiele. Weitere sollen in den Startlöchern stehen.