Stadia: Sechs Pro-Titel für Oktober enthüllt und Einführung von Crowd Choice

SUPERHOT: Mind Control Delete: Das Spiel bietet rasante, stilistische Action und den Spezialeffekt Slo-Mo, die Spieler von SUPERHOT gewohnt sind.

Lara Croft: Temple of Osiris: Spieler können in diesem Mehrspieler-Action-Dungeon-Crawler mit bis zu drei Freunden gemeinsam einen unterirdischen Tempel ausgraben und auf Schatzsuche gehen.

Celeste: Eines der besten Platformer seit Jahren verbindet brilliantes Leveldesign mit einer ergreifenden und herzzerreißenden Geschichte. Sowohl die Schwierigkeit, als auch der Dialog wird die Spieler wahrscheinlich an ihre Grenze bringen.

Jotun: In dem herausfordernden Action-Abenteuer warten uralte Götter und nordische Landschaften auf Spieler, die es wagen, sich Jotun zu stellen.

Im Oktober erhalten Abonnenten von Stadia Pro sechs weitere Spiele für den Streamingservice von Google. Neben dem asymmetrischen Katz- und Mausspiel Dead by Daylight (inkl. Crossplay mit allen Plattformen) und dem amüsanten Puzzler Human: Fall Flat wandern außerdem folgende Titel in die Pro-Bibliothek, die für Nicht-Abonnenten selbstverständlich auch zum Kauf angeboten werden:Darüber hinaus feiert am 1. Oktober auch das Feature Crowd Choice seine Premiere, das bereits bei Dead by Daylight eingebaut wurde und auch beim kommenden Baldur's Gate 3 zum Einsatz kommen wird. Es erlaubt die Einbindung der Zuschauer in Livestreams, um den Spieler mit Gemeinschafts-Entscheidungen in die gewünschten Bahnen zu lenken. Bei Dead by Daylight liegt es z.B. in deren Hand, ob der Spieler in die Rolle des Killers oder der Überlebenden schlüpft.Letztes aktuelles Video: Connect 7142020