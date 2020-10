Stadia: Drei Tage voller Demos und mehr - Humankind Beta, Orcs-Must-Die!-3-Erweiterung und ARK-Umsetzung

Aktualisierung vom 22. Oktober 2020, 08:05 Uhr:



Beschreibung Humankind Beta: "In dieser Beta des neuen, rundenbasierten 4X Strategiespiels starten die Spielerinnen und Spieler am Anfang der Antike, nachdem sie gerade ihre erste Stadt gegründet haben. Sie entdecken und beanspruchen zusätzliches Territorium, erforschen Technologien, kämpfen oder befreunden sich mit ihren Nachbarn und verdienen so viel Ruhm wie möglich, um in die klassische Ära überzugehen. In HUMANDKIND kann aus 10 Kulturen ausgewählt werden, jede mit ihren eigenen besonderen Merkmalen, emblematischen Gebäuden und Einheiten, wobei der Schwerpunkt auf der Wiederspielbarkeit liegt, da die Spielerinnen und Spieler unterschiedliche Kulturen schaffen. Die Beta endet am Ende der Klassischen Ära oder nach Spielrunde 100 - je nachdem, was zuerst eintritt. Die HUMANKIND Beta ist bis zum 28. Oktober kostenlos spielbar."



Am letzten Tag steht u. a. eine Demo zu Immortals Fenyx Rising an.

Good stuff is coming! We’ll be lighting up your week with three days of announcements, reveals, and other surprises. And if that wasn’t enough, we’ll have three games you can try right away. It all starts October 20th at 9AM PT/6PM CET. https://t.co/y8do0Vi2p2 pic.twitter.com/Z1N6Hb2gMz



— Stadia (@GoogleStadia) October 13, 2020

Google hat die dreitägige Reihe von kostenlosen, neuen sowie teilweise exklusiven Demos und Betas für Stadia, die jeweils sieben Tage verfügbar sein werden, gestartet. Am ersten Tag wurde eine Demo zum frisch und vorerst exklusiv für Stadia angekündigten 64-Spieler-Party Pac-Man Mega Tunnel Battle veröffentlicht, eine Stadia-Umsetzung von Star Wars: Jedi Fallen Order für den 24. November 2020 sowie das 2021 zunächst exklusiv für Stadia erscheinedne Hello Engineer angekündigt:Spielbeschreibung Pac-Man Mega Tunnel Battle: "Mit dem neuen Elimination-Modus, einem der zwei im finalen Spiel enthaltenen Modi, können Spielerinnen und Spieler in 64-Spieler-Matches herausfinden, wer 'Last-PAC-MAN-Standing' ist. PAC-MAN Mega Tunnel Battle enthält einige neue Power-Ups, eine Vielzahl von Individualisierungsoptionen für die Spielfiguren und ebenso viele Labyrinthe. Obendrauf wird es einen Zuschauermodus geben, sodass jeder von der Seitenlinie zuschauen und mitfiebern kann. Den Ankündigungstrailer gibt es hier."Spielbeschreibung Hello Engineer: "Hello Engineer ist ein Multiplayer-Maschinenbauspiel im Hello Neighbor-Universum. Es muss geplündert, gebastelt und die Herausforderungen in der Sandkastenwelt eines geheimnisvollen Vergnügungsparks bewältigt werden. Dafür müssen die Spielerinnen und Spieler unglaubliche, aus Schrott gebaute Maschinen zusammenstellen und sich vor dem Nachbarn in Acht nehmen."Am zweiten Tag soll u. a. eine Beta von Humankind erscheinen und am dritten und letzten Tag eine Demo zu Immortals Fenyx Rising (vormals: Gods & Monsters).Ab dem 20. Oktober will Google drei Tage lang Ankündigungen für seinen Spiele-Streamingservice Stadia vornehmen, der seit dem Start im November 2019 immer noch nicht wirklich durchstarten konnte. In dem Beitrag auf Twitter heißt es, man solle sich auf Ankündigungen, Enthüllungen und Überraschungen einstellen. Zudem wird bereits darauf hingewiesen, dass man drei der Spiele umgehend ausprobieren könne. Die Aktion startet wohl am 20. Oktober um 18 Uhr deutscher Zeit auf dem offiziellen Youtube-Kanal Letztes aktuelles Video: Connect 7142020