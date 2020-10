Stadia: Sechs Pro-Titel für November enthüllt und Ankündigungen von Sekiro sowie Watch Dogs: Legion

"Sniper Elite 4 (Neu auf Stadia) – Als Eliteagent der Special Operations Executive werden die Spielerinnen und Spieler Italien im Zweiten Weltkrieg infiltrieren und eine Superwaffe der Achsenmächte zerstören. Diese Version von Sniper Elite 4 bietet Stadia-exklusive HDR-Unterstützung.

Risk of Rain 2 – Risk of Rain 2 ist ein roguelike Spiel von Gearbox Publishing, in dem sich Spielerinnen und Spieler mit bis zu drei Freunden zusammenschließen können.

The Gardens Between (Neu auf Stadia) – Die Spielerinnen und Spieler üben die Kontrolle über die Zeit aus, um wunderschöne Rätsel in einer reichen, ruhigen Welt zu entwirren.

Hello Neighbor: Hide & Seek (Neu auf Stadia) – Der Nachfolger des ursprünglichen "Hello Neighbor" gibt sein Stadia Pro-Debüt mit noch mehr Spielereien und Stealth-Action.

Republique – In diesem Spiel der Tarnung und Täuschung müssen die Spielerinnen und Spieler Sicherheitssysteme hacken und einen Despoten zur Strecke bringen.

Sundered: Eldritch Edition – In diesem riesigen, wunderschönen Erkundungs-Plattformer müssen Spielerinnen und Spieler dunkle Magie entschlüsseln und neue Wege zum Sieg freischalten.

Letzte Chance für Spiele-Demos

Stadia veröffentlicht, die kostenlos gespielt werden konnten. Zwei dieser Demos sind nur noch für kurze Zeit verfügbar.



Die Beta von Letzte Woche wurden drei spannende Demos und Betas auf Googleveröffentlicht, die kostenlos gespielt werden konnten. Zwei dieser Demos sind nur noch für kurze Zeit verfügbar.Die Beta von HUMANKIND ist noch bis morgen, 28. Oktober 2020, 17 Uhr spielbar und die Demo von Immortals Fenyx Rising bis zum 29. Oktober 2020, 17 Uhr.

Zwei weitere Spiele-Hits für Stadia

Ab dem 28. Oktober ist der teuflisch schwierige Epos Sekiro: Shadows Die Twice im Stadia Store erhältlich, in dem Spielerinnen und Spieler ihre Reflexe auf die ultimative Probe stellen müssen. Es erwartet sie eine preisgekrönte, meisterhaft gestaltete Herausforderung, die von FromSoftware, den Köpfen hinter Dark Souls, entwickelt wurde.



Wer eher an der Zukunft interessiert ist, kann mit Watch Dogs: Legion in ein alternatives London der Zukunft eintauchen. Dort gilt es die eigene Gerissenheit einzusetzen, um einem sich ausbreitenden Überwachungsstaat Einhalt zu gebieten. Der Widerstand beginnt ab dem 29. Oktober 2020 im Stadia Store."

An diesem Sonntag, 1. November erhalten Abonnenten von Stadia Pro sechs weitere Spiele für den Streamingservice von Google. Neben dem Scharfschützen-Shooter Sniper Elite 4 und der Überwachungs-Dystopie République mit seinen Schleich-Mechaniken wandern außerdem folgende Titel in die Pro-Bibliothek, die für Nicht-Abonnenten selbstverständlich auch zum Kauf angeboten werden:Letztes aktuelles Video: NEW Games on Stadia Immortals Fenyx Rising Demo