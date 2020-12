Stadia: Holiday Live Hangout mit vier Spieleankündigungen

Jeder extra Content, sowohl kostenlos als auch kostenpflichtig und ein überarbeiteter Fotomodus

60 FPS

Grafische Überarbeitungen und Verbesserungen

Neue Nachrichten von Martin Tweed, der über die Wichtigkeit der Wissenschaft spricht

Neue Ads für Produkte der fiktionalen Zukunft

Im Rahmen des Streams "Holiday Live Hangout" hat Google vier neue Spiele für den hauseigenen Streamingdienst Stadia angekündigt. Zum einen gibt es Nachschub für das Premium-Abo Stadia Pro: Schon heute werden die Mehrspieler-Action Outcasters von Splash Damage und das Erkundungsabenteuer Submerged: Hidden Depth der Bibliothek hinzugefügt. Für Abonnenten sind beide Spiele kostenlos.Darüber hinaus wird es eine exklusive Stadia-Version von Journey To The Savaged Planet geben. Die Employee of the Month Edition wird folgende Inhalte und Features bieten:Last but not least hat Sega noch eine Stadia-Umsetzung von Valkyria Chronicles 4 angekündigt. Die Rundentaktik erschien bereits für andere Plattformen und erreichte in unserem Test eine Wertung von 75 Prozent.Letztes aktuelles Video: NEW Games on Stadia Immortals Fenyx Rising Demo