Stadia: Googles Cloud Gaming Service startet auch in Österreich, der Schweiz und sechs weiteren Ländern

Am 7. Dezember 2020 ist der Cloud Gaming Service Stadia auch in Österreich, der Schweiz, Tschechien, Ungarn, Polen, Portugal, Rumänien und der Slowakei gestartet, wie Google bekannt gibt . Damit stehe der Dienst nun in insgesamt 22 Ländern zur Verfügung. Weiter heißt es vom Betreiber: "Spielerinnen und Spieler aus diesen Ländern können sich ab sofort anmelden und in den nächsten 24 Stunden loslegen.Alle neu angemeldeten Nutzerinnen und Nutzer können sich zudem einen kostenlosen Probemonat Stadia Pro holen, den Premium-Aboservice, der eine Menge kostenloser Spiele beinhaltet und Spielen mit einer Auflösung von bis zu 4K bei 60 FPS ermöglicht. Jeden Monat werden neue Spiele hinzugefügt, die jederzeit gespielt werden können, solange ein aktives Abo besteht. Und auch ohne Abo gibt es mit Destiny 2 und Super Bomberman R Online zwei Spiele, die kostenlos von jedem gespielt werden können.Weitere Spiele gibt es auch im Stadia Store, darunter kommende Highlights wie Cyberpunk 2077 oder auch das kürzlich veröffentlichte Assassin’s Creed Valhalla. Darüber hinaus eine Vielzahl von Indie-Spielen und Titel aus den unterschiedlichsten Genres."Letztes aktuelles Video: NEW Games on Stadia Immortals Fenyx Rising Demo