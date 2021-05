Stadia: Star Wars: Jedi Fallen Order landet überraschend in Pro-Bibliothek; weitere Titel verfügbar

Kleine Überraschung: Zum inoffiziellen Star Wars Day am 4. Mai haben Respawn Entertainment und Electronic Arts das gelungene Action-Adventure Star Wars: Jedi Fallen Order auf Stadia der Pro-Bibliothek hinzugefügt . Zahlende Abonnenten von Googles Streamingservice erhalten das Spiel also kostenlos, das auch in der Streamingversion trotz grafischer Kompromisse in unserem Test gut abschneiden konnte.Darüber hinaus erhalten Pro-Abonnenten in diesem Monat den Rätsel-Plattformer Trine 4 - The Nightmare Prince , die Retro-Pixel-Action Hotline Miami 2: Wrong Number und das Breakdance-Kampfspiel Floor Kids.Letztes aktuelles Video: Kommentar Google das ungeduldige Riesenbaby